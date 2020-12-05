В ООН предрекли катастрофический 2021 год

CentralAsia (CA) - В 2021 году мир рискует столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом, заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

Он предупредил, что следующий год «будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе».



Бизли отметил, что из-за вооруженных конфликтов за последние четыре года количество людей, находящихся на грани голодной смерти, увеличилось с 80 до 135 миллионов. Но из-за пандемии их число выросло до 270 миллионов.



«Поскольку мы потратили 19 триллионов долларов, этих денег может не быть и не будет, скорее всего, в 2021 году. Происходит экономический спад, и потребности увеличились вдвое», - цитирует его РИА Новости.



Однако если удастся собрать необходимые средства, то мировое сообщество преодолеет гуманитарный кризис, сказал Бизли.



«Как я говорю многим своим друзьям и лидерам по всему миру, в следующем году мы не сможем профинансировать все. Так что мы должны уделять приоритетное внимание проблемам дестабилизации, голода и миграции», - сказал он.

В этом случае, заявил Бизли, человечество сможет пережить 2021 год.