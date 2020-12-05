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  5 декабря 2020
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Бразилию накрыла новая волна коронавируса
Коронавирусные похороны в Бразилии
Коронавирусные похороны в Бразилии

CentralAsia (CA) -  В Бразилии резко возрастает число заражений и смертей от коронавируса. Президент Жаир Болсонару заявляет о своем отказе от вакцинации, пишет газета Le Monde.

Вторая волна затронула многие штаты Бразилии, но Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, уже ставшие эпицентрами весеннего кризиса, снова оказались в наиболее напряженной ситуации. В городах заполняемость коек интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 в бюджетной сфере сейчас составляет 94%, говорится в статье.

«Но идет ли речь о второй волне? Здесь, в отличие от Европы, первая волна никогда не иссякала», - говорит Пауло Менезеш, эпидемиолог из Университета Сан-Паулу (USP). Среди причин роста он называет «ослабление ограничительных мер, многочисленные семейные встречи и торжества, но, в первую очередь и прежде всего, муниципальные выборы, прошедшие 15-29 ноября».

В мире по числу инфицированных коронавирусом Бразилия стоит на третьем месте после США и Индии. Коронавирус в Бразилии выявлен у 6,5 млн человек.

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