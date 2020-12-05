Врач раскрыла опасность чеснока

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- 16:14, 05 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Чеснок является довольно агрессивным продуктом, несмотря на многочисленные полезные свойства. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказала врач-диетолог Инна Заикина.
По ее словам, частое употребление чеснока, в частности на голодный желудок, противопоказано.
«В большом количестве чеснок противопоказан больным с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, гастроэзофагеальнорефлюксной болезни, желчнокаменной болезни. Это связано с тем, что он стимулирует выделение желудочного сока и желчи, что может усугубить симптоматику заболеваний», - предупредила специалист.
После употребления в пищу большого количества чеснока человек начинает испытывать легкие неприятные ощущения в ротовой полости, заключила она.