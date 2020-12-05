Врач раскрыла опасность чеснока

CentralAsia (CA) - Чеснок является довольно агрессивным продуктом, несмотря на многочисленные полезные свойства. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказала врач-диетолог Инна Заикина.

По ее словам, частое употребление чеснока, в частности на голодный желудок, противопоказано.

«В большом количестве чеснок противопоказан больным с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, гастроэзофагеальнорефлюксной болезни, желчнокаменной болезни. Это связано с тем, что он стимулирует выделение желудочного сока и желчи, что может усугубить симптоматику заболеваний», - предупредила специалист.



После употребления в пищу большого количества чеснока человек начинает испытывать легкие неприятные ощущения в ротовой полости, заключила она.