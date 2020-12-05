Число случаев коронавируса в Украине превысило 800 тысячи

CentralAsia (CA) - Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Украине превысило 800 тыс. человек.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, за последние сутки в стране зафиксировано 13 825 новых случаев заражения COVID-19. В Украине преодолен рубеж в 800 тысяч инфицированных, добавил он.

Также за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 1504 человека, скончались – 226, выздоровели – 14 724 пациента.

Таким образом, количество зараженных с начала пандемии достигло 801 716 человек, 13 421 человек скончался, выздоровели 412 533 пациента.