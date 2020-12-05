В Армении начался митинг с требованием отставки Пашиняна. Фото

// Радио Спутник

CentralAsia (CA) - На площади Свободы в Ереване начался митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.



Митинг начался с минуты молчания в память погибших во время вооруженного конфликта в Карабахе.



Митинг проводят 17 оппозиционных партий с 10 ноября. Участники требует отставки правительства вместе с премьер-министром Пашиняном, подписавшим трехстороннее соглашение о прекращении боя в Нагорном Карабахе.

Согласно документу, армянская сторона передает Азербайджану занятые ею почти тридцать лет назад территории семи районов, прилегавших к Нагорно-Карабахской автономной области, а также городов Шуши, Гадрута и ряда других сел.