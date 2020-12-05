В США зафиксировано рекордное число новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - В США зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.



По данным университета Джонса Хопкинса, суточный прирост случаев заражения в США второй день подряд увеличивается на рекордный показатель – в субботу зафиксированы более 227 тысяч новых случаев.

Ранее рекорд заражений был зафиксирован накануне, 4 декабря, и составил более 217 тысяч.

По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 227 885 новых случаев заражения, скончались еще 2607 пациентов с подтвержденным заболеванием.