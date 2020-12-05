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  5 декабря 2020
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В США зафиксировано рекордное число новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  В США зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным университета Джонса Хопкинса, суточный прирост случаев заражения в США второй день подряд увеличивается на рекордный показатель – в субботу зафиксированы более 227 тысяч новых случаев.

Ранее рекорд заражений был зафиксирован накануне, 4 декабря, и составил более 217 тысяч.
По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 227 885 новых случаев заражения, скончались еще 2607 пациентов с подтвержденным заболеванием.

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