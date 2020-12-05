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  5 декабря 2020
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В мире число зараженных коронавирусом превысило 66 млн

CentralAsia (CA) -  Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 66 млн человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Так, к вечеру 5 декабря в 191 стране и территории мира зарегистрировано 66 015 170 случаев заражения коронавирусом, скончались 1 521 066 человек.

По числу зараженных и умерших по прежнему лидируют США. В США коронавирусом заразились 14,3 млн человек, число жертв составляет 279 тыс. На втором месте после США находится Индия — 9,6 млн, затем Бразилия — 6,5 млн.

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