Митингующие в Ереване направляются в резиденцию Пашиняна

// Армен пресс

CentralAsia (CA) - В Ереване митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра подошел к концу, началось шествие к правительственному особняку Никола Пашиняна, сообщают местные СМИ.



Участники митинга собираются представить Пашиняну четкие условия и конечный срок. Шествие возглавляют руководители оппозиционных политических партий страны.

Митинг с требованием отставки правительства в Ереване проходит с 10 ноября, после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе.



Согласно документу, армянская сторона передает Азербайджану занятые ею почти тридцать лет назад территории семи районов, прилегавших к Нагорно-Карабахской автономной области, а также городов Шуши, Гадрута и ряда других сел.