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  5 декабря 2020
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Митингующие в Ереване направляются в резиденцию Пашиняна
// Армен пресс
Предыстория: В Армении начался митинг с требованием отставки Пашиняна. Фото

CentralAsia (CA) -  В Ереване митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра подошел к концу, началось шествие к правительственному особняку Никола Пашиняна, сообщают местные СМИ.

Участники митинга собираются представить Пашиняну четкие условия и конечный срок. Шествие возглавляют руководители оппозиционных политических партий страны.

Митинг с требованием отставки правительства в Ереване проходит с 10 ноября, после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе.

Согласно документу, армянская сторона передает Азербайджану занятые ею почти тридцать лет назад территории семи районов, прилегавших к Нагорно-Карабахской автономной области, а также городов Шуши, Гадрута и ряда других сел.

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