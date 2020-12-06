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  6 декабря 2020
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В Монголии за сутки от коронавируса выздоровели 16 пациентов

CentralAsia (MNG) -  За субботу в Монголии от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились еще 16 человек. Общее число вылечившихся достигло 384 человек.

За прошедшие сутки в масштабах страны проведено 14 019 ПЦР тестов и выявлено 7 новых случаев заражения. Об этом сообщила сегодня начальник отделения мониторинга и исследования Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) А.Амбасэлмаа.

Из новых случаев в аймаке Сэлэнгэ выявлено 4, в аймаке Дорноговь — 3. На сегодняшний день количество заболевших коронавирусом в Монголии составляет 849 человек. В настоящее время продолжается лечение 456 пациентов с коронавирусом.

Коронавирус в Монголии
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