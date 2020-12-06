В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 12 389

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за последние сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 5 декабря 38 человек были выписаны из медучреждений после выздоровления, за сутки случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано.

Общее количество инфицированных в Таджикистане с начала пандемии достигло 12 389 человек, из них вылечились 11 796 пациентов или 95,2% инфицированных, скончались 87 человек.

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