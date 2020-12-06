В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 12 389

- Таджикистан, общество
- 11:27, 06 декабря 2020
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за последние сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Также за 5 декабря 38 человек были выписаны из медучреждений после выздоровления, за сутки случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано.
Общее количество инфицированных в Таджикистане с начала пандемии достигло 12 389 человек, из них вылечились 11 796 пациентов или 95,2% инфицированных, скончались 87 человек.
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