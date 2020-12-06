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  6 декабря 2020
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В Казахстане за сутки число зараженных COVID-19 выросло на 773 человека

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 773 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 6 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 125;

- Павлодарская область - 110;

- Акмолинская область - 83;

- Костанайская область - 78;

- город Алматы - 71;

- город Нур-Султан - 69;

- Северо-Казахстанская область - 59;

- Западно-Казахстанская область - 41;

- Алматинская область - 40;

- Атырауская область - 27;

- Карагандинская область - 27;

- Жамбылская область - 18;

- Актюбинская область - 10;

- Мангистауская область - 5;

- Туркестанская область - 5;

- город Шымкент - 3;

- Кызылординская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 136 271 случай заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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