В Казахстане за сутки число зараженных COVID-19 выросло на 773 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 773 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 6 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 125;
- Павлодарская область - 110;
- Акмолинская область - 83;
- Костанайская область - 78;
- город Алматы - 71;
- город Нур-Султан - 69;
- Северо-Казахстанская область - 59;
- Западно-Казахстанская область - 41;
- Алматинская область - 40;
- Атырауская область - 27;
- Карагандинская область - 27;
- Жамбылская область - 18;
- Актюбинская область - 10;
- Мангистауская область - 5;
- Туркестанская область - 5;
- город Шымкент - 3;
- Кызылординская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 136 271 случай заражения коронавирусом.