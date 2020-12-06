Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане превысило 120 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 759 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 120 178 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 15 275;
- Алматы - 14 960;
- Восточно-Казахстанская область - 11 888;
- Атырауская область - 11 360;
- Карагандинская область - 10 740;
- Западно-Казахстанская область - 7410;
- Северо-Казахстанская область - 6480;
- Павлодарская область - 5394;
- Шымкент - 5233;
- Алматинская область - 5141;
- Акмолинская область - 4497;
- Жамбылская область - 4232;
- Костанайская область - 4185;
- Туркестанская область - 3414;
- Мангистауская область - 3383;
- Актюбинская область - 3327;
- Кызылординская область - 3259.
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