Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане превысило 120 тыс. человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 759 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 120 178 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 15 275;

- Алматы - 14 960;

- Восточно-Казахстанская область - 11 888;

- Атырауская область - 11 360;

- Карагандинская область - 10 740;

- Западно-Казахстанская область - 7410;

- Северо-Казахстанская область - 6480;

- Павлодарская область - 5394;

- Шымкент - 5233;

- Алматинская область - 5141;

- Акмолинская область - 4497;

- Жамбылская область - 4232;

- Костанайская область - 4185;

- Туркестанская область - 3414;

- Мангистауская область - 3383;

- Актюбинская область - 3327;

- Кызылординская область - 3259.

Коронавирус в Казахстане

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