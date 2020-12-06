Во Франции произошло столкновение демонстрантов с силовиками. Видео, фото

CentralAsia (CA) - Вторые выходные подряд в Париже массовые протесты против законопроекта «О глобальной безопасности» перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, горят автомобили и бьются стекла. Вчера были задержаны более 60 человек, передает телеканал Euronews.

Разгромлены витрины несколько супермаркетов, банков и агентств по недвижимости. Демонстранты бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью и другие предметы. Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ.

Видео: РИА Новости

По всей Франции в знак несогласия с законопроектом на улицы вышли более 52 тысяч человек; в столкновениях пострадали 8 полицейских.

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Протесты в Лилле на севере страны прошли мирно, но с рассматриваемым в парламенте законопроектом не хотят мириться и здесь.

Выступая в пятницу в эфире популярного веб-сайта Brut, президент Франции признал проблему полицейского насилия и расизма, но отверг обвинения в авторитаризме

«Я не могу допустить, чтобы в нашей стране урезали свободы, и я не могу сказать, что у нас нет демократических дебатов, иногда весьма горячих дебатов. По крайней мере, я всегда буду гарантом этого. Но сегодня мы столкнулись с насилием, которое зачастую просто беспрецедентно, столкнулись с новыми рисками, столкнулись с терроризмом. И чтобы обуздать его, мы должны создать в рамках наших свобод и наших прав инструменты реагирования на все это», - сказал Эммануэль Макрон.

Депутаты парламента от правящей партии президента заявили, что предложат «полностью переписать» ту часть законопроекта, которая содержала запрет на публикацию фотографий и видео с лицами сотрудников правоохранительных органов. Правозащитники выступили против таких мер, заявив, что полицейское насилие может тогда остаться безнаказанным.

В понедельник четырём французским полицейским были предъявлены обвинения в избиении и расовой дискриминации в отношении чернокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера. Нападение, которое было заснято на камеру, стало новым поводом для сплочения критиков полиции, обвиняющих ее в узаконенном расизме и жестокости.