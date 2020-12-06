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  6 декабря 2020
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Фейерверки и петарды устроили мощный салют из-за пожара в павильоне с пиротехникой. Видео

CentralAsia (CA) -  В Ростове-на-Дону на рынке загорелся павильон с пиротехникой, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС.

О пожаре на рынке стало известно около 6:30 утра по местному времени. По последним данным, огнем охвачены уже три тысячи квадратных метров. Общая площадь двухэтажного павильона, по данным МЧС, составляет 3,2 тысячи квадратных метров.

Пожару присвоили четвертый номер сложности. В тушении огня принимают участие более 130 человек и более 40 единиц техники.

На видео с места происшествия видно, что от огня начали взрываться петарды и фейерверки.

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