Премьер-министру Армении Пашиняну предъявили ультиматум

CentralAsia (CA) - Оппозиция в Армении, которая с 10 ноября проводит многотысячный митинг и шествие, выдвинула ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну и его команде: они должны уйти в отставку до полудня 8 декабря.

«Мы будем обсуждать два вопроса — день и час ухода Пашиняна, а также предоставление гарантий в том, что народ не предпримет физической расправы», - заявил представитель партии АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Сагателян заявил, что если до указанного срока Пашинян и его команда не уйдут, то по всей Армении начнутся акции гражданского неповиновения.

Митинг с требованием отставки правительства в Ереване проходит с 10 ноября, после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе.



Согласно документу, армянская сторона передает Азербайджану занятые ею почти тридцать лет назад территории семи районов, прилегавших к Нагорно-Карабахской автономной области, а также городов Шуши, Гадрута и ряда других сел.