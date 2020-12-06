[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Премьер-министру Армении Пашиняну предъявили ультиматум
Н.Пашинян
Н.Пашинян
Предыстория: Митингующие в Ереване направляются в резиденцию Пашиняна

CentralAsia (CA) -  Оппозиция в Армении, которая с 10 ноября проводит многотысячный митинг и шествие, выдвинула ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну и его команде: они должны уйти в отставку до полудня 8 декабря.

«Мы будем обсуждать два вопроса — день и час ухода Пашиняна, а также предоставление гарантий в том, что народ не предпримет физической расправы», - заявил представитель партии АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Сагателян заявил, что если до указанного срока Пашинян и его команда не уйдут, то по всей Армении начнутся акции гражданского неповиновения.

Митинг с требованием отставки правительства в Ереване проходит с 10 ноября, после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе.

Согласно документу, армянская сторона передает Азербайджану занятые ею почти тридцать лет назад территории семи районов, прилегавших к Нагорно-Карабахской автономной области, а также городов Шуши, Гадрута и ряда других сел.
print
  • В ООН предрекли катастрофический 2021 год
  • В Румынии проходят выборы в парламент
  • Фейерверки и петарды устроили мощный салют из-за пожара в павильоне с пиротехникой. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com