В России впервые за сутки выявили более 29 тыс. новых случаев коронавируса

Москва

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 29 039 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 6 декабря сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно 6065 (20,9%) без клинических проявлений. Таким образом, всего нарастающим итогом в России зафиксировано 2 460 770 случаев заражения коронавирусом



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 79,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 545 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 533 862 человека.