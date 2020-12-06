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  6 декабря 2020
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В России впервые за сутки выявили более 29 тыс. новых случаев коронавируса
Москва
Москва

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 29 039 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 6 декабря сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно 6065 (20,9%) без клинических проявлений. Таким образом, всего нарастающим итогом в России зафиксировано 2 460 770 случаев заражения коронавирусом

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 79,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 545 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 533 862 человека.

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