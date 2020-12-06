Число жертв коронавируса в России превысило 43 тысячи

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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавируса скончались 457 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.



Большинство случаев смерти выявлено в Москве - 72 и Санкт-Петербурге - 47.



Общее количество жертв коронавируса в России на сегодняшний день составляет 43 141 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 в РФ выявлен у 2,4 млн человек, из них выздоровели 1,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 533 862 пациента.