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  6 декабря 2020
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Число жертв коронавируса в России превысило 43 тысячи
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавируса скончались 457 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти выявлено в Москве - 72 и Санкт-Петербурге - 47.

Общее количество жертв коронавируса в России на сегодняшний день составляет 43 141 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 в РФ выявлен у 2,4 млн человек, из них выздоровели 1,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 533 862 пациента.

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