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  6 декабря 2020
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В Румынии проходят выборы в парламент

CentralAsia (CA) -  В Румынии в 7:00 по местному открылись избирательные участки, сообщает Euronews. Внесенным в списки для голосования 18 миллионам граждан предстоит избрать 136 сенаторов и 329 депутатов из более чем 7 100 кандидатов.

Парламентарии избираются сроком на четыре года. Голосование проходит по партийным спискам. Пройти в Палату депутатов пытаются также 42 независимых кандидата, а в Сенат - один. Эпидемия коронавируса внесла коррективы в традиционный избирательный процесс: так, в закрытых помещениях могут собираться максимум 20 человек, на открытом воздухе - 50.

Помимо обязательных ношения маски, измерения температуры и соблюдения дистанции, необходимо продемонстрировать удостоверение личности.

Согласно последнему перед голосованием исследованию Института маркетинга и опросов, фаворит - сформировавшая правительство меньшинства Национал-либеральная партия. Её готовы поддержать 28 % опрошенных. Далее следуют Социал-демократическая партия (23 %) и альянс "Союза за спасение Румынии" и Партии свободы, единства и солидарности (18 %).

Избирательные участки зарубежом для 4 миллионов румын, покинувших страну в поисках лучшей жизни, начали работу в субботу.

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