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  6 декабря 2020
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Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

CentralAsia (CA) -  Сегодня Китай успешно вывел на геостационарную орбиту тяжелый спутник дистанционного зондирования Земли «Гаофэнь-14», сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3Б» (Long March-3B, CZ-3B), стартовавшей в 11:58 по местному времени с космодрома Сичан в провинции Сычуань.

Тяжелый спутник «Гаофэнь-14» позволяет проводить высокоточную спутниковую съемку и картографирование поверхности Земли.

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