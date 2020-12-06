Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

CentralAsia (CA) - Сегодня Китай успешно вывел на геостационарную орбиту тяжелый спутник дистанционного зондирования Земли «Гаофэнь-14», сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3Б» (Long March-3B, CZ-3B), стартовавшей в 11:58 по местному времени с космодрома Сичан в провинции Сычуань.

Тяжелый спутник «Гаофэнь-14» позволяет проводить высокоточную спутниковую съемку и картографирование поверхности Земли.