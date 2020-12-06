В Беларуси демонстранты вышли на «Марши воли»

// Tut.By

CentralAsia (CA) - В Беларуси сегодня, 6 декабря, день начался с колонн спецтехники в разных районах Минска. Были закрыты три станции метро в центре города, примерно через час их открыли. Люди начали выходить и гулять колоннами по своим районам, передает портал Tut.by.

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