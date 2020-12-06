В США за сутки снова выявили более 200 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - В США число новых случаев коронавируса четвертый день подряд превышает отметку в 200 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, в США за последние сутки зарегистрировали 213 875 новых случаев заражения, число летальных исходов за последние сутки составило 2254.



Так, с начала эпидемии в США зафиксировали более 14,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 281 тысячи человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.