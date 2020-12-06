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  6 декабря 2020
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Видео — В Москве полицейский ранил из травматического оружия 13-летнюю девочку
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото

CentralAsia (CA) -  В Москве сотрудник полиции ранил из травматического пистолета 13-летнюю девочку, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

В ночь на 6 декабря сотрудниками полиции на Судостроительной улице возле одного из жилых домов был выявлен 33-летний мужчина, который произвел выстрелы из травматического оружия, в результате чего травмы получила несовершеннолетняя, находившаяся рядом с ним, сказали в ведомстве.

Стрелявшим оказался сотрудник полиции, который был в гражданской одежде и находился не при исполнении. Возбуждено уголовное дело ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Также проводится служебная проверка, и по ее результатам полицейский будет уволен из органов. "Ряд его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности", - добавили в пресс-службе.

Как уточнила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, стрелявший полицейский в настоящее время задержан, с ним проводятся следственные действия. Раненая девочка находится в больнице, где проходит обследование.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Life Shot.

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