XCMG поставляет современные колесные бульдозеры в Монголию, повышая эффективность горнодобывающей промышленности

CentralAsia (MNG) - Ведущий производитель строительной техники XCMG (000425.SZ) поставил в Монголию колесный бульдозер DL560 — самый большой колесный погрузчик. Поставка означает полный доступ горнодобывающей промышленности Монголии ко всей линейке крупнотоннажных погрузчиков и колесных бульдозеров XCMG.

Колесный бульдозер DL560 — это продукт последнего поколения XCMG, который отличается прочной конструкцией, высокой мощностью и высоким уровнем устойчивости и безопасности. Эта модель предназначена для использования в портах и крупных шахтах как продукт первого выбора, который может помочь в решении горных задач, возникающих из-за сложных геологических структур.

«Для нас большая честь предоставлять самое лучшее из инноваций и качества XCMG нашим партнерам в Монголии, и мы надеемся, что такое сотрудничество поможет Монголии, второй по величине стране мира, не имеющей выхода к морю, в дальнейшем открытии своих минеральных ресурсов», - сказал председатель XCMG Ван Минь.

«Наша продукция, такая как колесный бульдозер DL560, получила широкое распространение в стране. XCMG занимает самую высокую долю рынка в Монголии среди всех китайских брендов, и теперь она становится лучшим выбором для местной монгольской отрасли строительной техники».

Основные функции колесного бульдозера DL560 включают новую герметичную кабину XCMG с FOPS и ROPS с большим пространством, которая обеспечивает низкий уровень шума при вождении и отличную герметичность. Звуковое и световое сигнальное устройство, встроенное в передовую электронную систему мониторинга, а также полностью гидравлический, не требующий технического обслуживания ведущий мост мокрого типа, обеспечивают быстрое реагирование и безопасное вождение. Тем временем XCMG также принимает меры по защите окружающей среды, внедряя в модель DL560 регулируемую гидравлическую систему с регулированием по нагрузке, которая может снизить расход топлива на семь процентов и продлить срок службы деталей. Технология слияния двух насосов также может повысить эффективность работы и снизить потери энергии.

Чтобы обеспечить устойчивое использование продукции XCMG в Монголии, XCMG также создала крупномасштабный резерв запасных частей и местный центр запасных частей в Монголии, предлагающий комплексную послепродажную поддержку с максимальным сервисом.

XCMG — китайская международная компания по производству тяжелой техники со штаб-квартирой в Сюйчжоу, Цзянсу. Она занимает 5 место в мире среди производителей машиностроительной отрасли и 1 в Китае. Концерн второй из 100 лучших предприятий страны в своей сфере, 112 в ТОП-500 крупнейших производственных площадок. XCMG была основана в Сюйчжоу в марте 1989 года. Спустя 8 лет она получила звание образцового предприятия категории 863/CIMS, занимающегося разработкой, производством и экспортом продукции. Является дочкой Construction Machinery Co. Ltd. Котируется на фондовой бирже Shenzhen.

В 1995 создано совместное предприятие с Caterpillar Inc. Результатом проведенной работы стало строительство завода по производству экскаваторов, площадью 170000м². В то же время было подписано лицензионное соглашение на сборку 3 моделей внедорожных кранов. Потом был выход XCMG на Шэньчжэньскую фондовую биржу. Компания экспортирует свою продукцию в более чем 187 стран и регионов мира.

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