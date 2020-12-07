EXPLAINER: Что стоит за враждой на медном руднике Rio Tinto в Монголии

CentralAsia (MNG) - Канадская горнодобывающая компания Turquoise Hill Resources Ltd находится в конфликте со своим крупнейшим акционером Rio Tinto Plc из-за подземного расширения ее огромного медного рудника Оюу-Толгой в Монголии.

Напряженность между оператором рудника Rio Tinto и менеджментом Turquoise Hill и миноритарными акционерами в последние месяцы стала очевидной. Rio владеет 51% Turquoise Hill, которая, в свою очередь, владеет 66% рудника.

Вот объяснение спора.

ЧТО ТАКОЕ ОЮУ-ТОЛГОИ?

Оюу-Толгой — одно из крупнейших в мире месторождений меди и золота, расположенное в регионе Южный Гоби в Монголии. Правительству Монголии принадлежит 34% акций проекта, а остальная часть — Turquoise Hill, принадлежащей Rio Tinto.

Открытая добыча началась в 2011 году. Первая добыча за счет подземного расширения намечена на 2022 год, увеличиваясь до 500 000 тонн меди в год при полной загрузке, что сделает его третьим по величине медным рудником в мире.

ЧТО БУДЕТ СТОИМОСТЬ РАСШИРЕНИЯ?

В 2019 году Rio Tinto объявила о 30-месячной отсрочке и перерасходе средств до 1,9 млрд долларов из-за сложных геологических условий, в результате чего общие расходы находятся в диапазоне от 6,5 до 7,2 млрд долларов.

Затраты на угольную электростанцию, обеспечивающую электроэнергию шахты, превысят эту цифру.

ЧЕМ РАССТРОЕНЫ МИНОРИТАРНЫЕ АКЦИОНЕРЫ?

Turquoise Hill в ноябре начала арбитражное разбирательство против Rio Tinto, заявив, что подход горнодобывающей компании к финансированию расширения «несовместим» с его собственным.

В сентябре Rio Tinto заявила, что займёт $ 500 млн для разработки месторождения, а оставшийся дефицит финансирования восполнится за счет размещения акций Turquoise Hill. Акционеры Turquoise Hill опасаются, что это позволит Rio Tinto получить большую долю в Turquoise Hill, что недооценивает ее полную оценку.

Pentwater Capital, которой принадлежит 9,23% акций Turquoise Hill, и Sailingstone Capital Partners, которой принадлежат 3%, обвиняют Rio Tinto в ненадлежащем управлении расходами и несправедливом ограничении возможности Turquoise Hill получить финансирование для оплаты этих затрат. Канадская горнодобывающая компания хочет продлить сроки погашения долга, а также изучает другие варианты финансирования, включая возможный поток золота, чтобы отложить или избежать размещения акций.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ ДАЛЬШЕ?

Turquoise Hill заявила, что арбитраж, который может занять до пяти месяцев, обеспечит необходимую «ясность» в отношении финансирования горных работ. 1 декабря было заявлено, что правление Оюу-Толгой одобрило создание специального комитета для проведения независимой проверки перерасхода средств и задержек на руднике.

По заявлению компании, сторонняя экспертная фирма должна сообщить об этом специальному комитету в течение шести месяцев после начала расследования.

Rio Tinto отказалась от комментариев.

Turquoise Hill заявила, что ей потребуется привлечь 1,1 миллиарда долларов за счет банковского долга, облигаций или потока металлов, если она и Rio Tinto продлят сроки погашения существующих кредитов и привлечения нового долга, как планировалось.

Однако канадская горнодобывающая компания заявила, что ей, возможно, потребуется выпустить дополнительные акции на сумму не менее 3 миллиардов долларов, если она не сможет изменить условия погашения долга или обеспечить другое финансирование.

источник: Reuters

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