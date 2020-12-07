Подкомитет местного самоуправления парламента Монголии утверждает план мероприятий

CentralAsia (MNG) - Подкомитет отвечает за состав Постоянного комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, формированию, развитию, управлению, организации и правовому регулированию местного самоуправления, а также рассматривает вопросы, связанные с местным самоуправлением.

Председатель подкомитета Ё.Баатарбилэг представил основные направления, объем и общий план действий подкомитета, который будет реализован с 2020 по 2021 год, и сказал, что в рамках Парламентского акта и другого соответствующего законодательства Подкомитет по местному самоуправлению разработал свой план действий.

В рамках своих полномочий подкомитет планирует провести электронную встречу с председателями местных советов для обсуждения проекта новой редакции Закона об административных и территориальных единицах и их управлении.

Отметив, что в рамках 30-летия местного самоуправления можно организовать научные конференции, дискуссии и кампании по продвижению закона в провинциях, Ё.Баатарбилэг сказал: «В частности, план действий включает пять региональных встреч местных властей. Правительственный подкомитет в онлайн-формате и в других форматах для сотрудничества с местными советами всех уровней. Кроме того, есть возможность организовывать научные конференции, встречи и мероприятия в сотрудничестве с НПО, учеными и исследователями, работающими в области местного самоуправления и местного самоуправления».

Депутат Г.Ганболд предложил согласовать деятельность подкомитета с деятельностью неправительственных организаций, таких как Ассоциация местного самоуправления и Ассоциация баг и сомонов, и выразил мнение, что обсуждение проекта пересмотра Закона об административных и территориальных Подразделения и их руководство в Монголии должны отражать взгляды и опыт представителей местных советов на разных уровнях.

Выразив поддержку плану действий подкомитета, депутат Ж.Сухбаатар заявил, что его деятельность должна основываться на принципе партнерства.

По итогам заседания единогласно утверждено постановление об основных направлениях, объеме и общем плане действий Подкомитета по вопросам местного самоуправления на 2020-2021 годы.

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