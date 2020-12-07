В Монголии займы в размере $ 81 млн будут предоставлены для поддержки сектора МСП, не связанного с добычей полезных ископаемых

CentralAsia (MNG) - Комитет по денежно-кредитной политике Банка Монголии принял Постановление № 5 от 14 сентября и Постановление № 6 от 23 ноября о предоставлении долгосрочного финансирования для поддержки экспорта, не относящегося к горнодобывающей промышленности, а также малых и средних предприятий.

В рамках двухлетних сделок РЕПО будет предоставлено 230 млрд тугриков или примерно $ 81 млн. (Сделка (Соглашение) РЕПО (repurchase agreement, repo) — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене. Иначе говоря, соглашение РЕПО условно может рассматриваться как краткосрочный заём денежных средств под залог ценных бумаг (облигаций, векселей, депозитных сертификатов), принадлежащих продавцу, чаще всего краткосрочных долговых бумаг денежного рынка — при этом, чисто юридически, соглашение РЕПО оформляется как купля и продажа, а не как заём. ред.)

Банк Монголии объявил о первой сделке долгосрочного репо 30 ноября 2020 года и выплатил 175 миллиардов тугриков (около $ 61,4 млн) коммерческим банкам Khan, Xac, Capitron, State, Transport and Development и Bogd в ответ на запросы банков.

Сделки РЕПО часто совершаются с целью кредитования участников рынка деньгами либо ценными бумагами (во втором случае доход кредитующей стороны реализуется через разницу цен между второй и первой частями данной сделки). Механизм операций РЕПО подразумевает, что на срок предоставления денежных средств ценные бумаги, выступающие в качестве обеспечения, переходят в собственность к кредитору, что упрощает разрешение ситуаций при неисполнении обязательств заёмщиком и снижает кредитный риск.

Сделки РЕПО стали использоваться в США с 1917 года, когда в военное время высокие налоги сделали старые формы кредитования менее привлекательными. В начале сделки РЕПО использовал только Федеральный резерв чтобы кредитовать другие банки, но практика вскоре распространилась и на других участников рынка. Использование сделок РЕПО было расширено в 1920-х годах, но затем прекратилось во времена Великой депрессии и Второй мировой войны. Затем вновь восстановилось в 1950-х годах и в 1970-х и 1980-х продолжился быстрый рост подобных сделок, отчасти из-за развития компьютерных технологий.

Банк Lehman Brothers, банкротство которого в сентябре 2008 года ознаменовало переход мирового экономического кризиса конца 2000-х в наиболее острую фазу, за счёт использования РЕПО снижал уровень кредитной задолженности, что позволяло ему иметь более высокие рейтинги и лучше выглядеть на рынке.

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