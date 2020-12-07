АБР представлял диагностическое исследование для Монголии, обсуждает возможности роста

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития (АБР провел виртуальное информационное мероприятие, чтобы представить свое страновое диагностическое исследование для Монголии и обсудить возможности для устойчивого и справедливого роста в стране. Мероприятие открыли главный экономист АБР Ясуюки Савада и генеральный директор АБР по Восточной Азии Джеймс Линч.

В исследовании «Экономические перспективы Монголии: богатство ресурсами и отсутствие выхода к морю между двумя гигантами» проводится углубленный анализ экономических возможностей и проблем Монголии, включая богатство страны природными ресурсами, а также ее уникальное географическое положение, граничащее с двумя странами мира. крупнейшие экономики Китайская Народная Республика и Российская Федерация.

«Это событие происходит на фоне пандемии коронавируса (COVID-19), непредвиденной пандемии, которая определила 2020 год и оставит глубокий след в мире», - сказал г-н Савада. Затянувшаяся пандемия и глобальное замедление нанесут серьезный ущерб не только тем экономикам, которые борются со значительными вспышками внутри страны, но и тем, которые зависят от туризма, экспорта сырьевых товаров или других форм внешнего спроса. Монголия не является исключением, и тщательное управление фундаментальными макроэкономическими показателями будет иметь ключевое значение для восстановления».

В обновленном отчете «Перспективы развития Азии на 2020 год» АБР прогнозировал сокращение экономики Монголии на 2,6% в этом году, а затем восстановление до 5,1% в 2021 году. В связи с пандемией COVID-19 валовой внутренний продукт страны сократился на 7,3% в течение первых трех кварталов 2020 года в годовом исчислении, поскольку более слабые глобальные экономические условия и внешние потрясения в сочетании с внутренними ограничениями экономической деятельности замедлили рост. АБР намерен пересмотреть прогноз роста Монголии на 2020 год в своем запланированном обновлении в конце этого месяца.

«Диверсификация экономики — это долгосрочный процесс, требующий десятилетий приверженности и тщательно отобранной и разработанной политики», - сказал г-н Линч. «Диагностическое исследование страны направлено на определение основных политических проблем, стоящих перед Монголией, и наметить возможные решения».

Доцент Исследовательской школы экономики Австралийского национального университета Ариун-Эрдэнэ Баяржаргал, директор Института экономических исследований и доцент Монгольского национального университета Тувшинтөгс Батдэлгэр и заместитель регионального директора АБР в Монголии Деклан Ф. Маги представили выводы и рекомендации исследования, в том числе главы о жизни стандарты, рынок труда, социальное развитие и экономическая диверсификация.

Мероприятие собрало более 100 участников из государственных учреждений, частного сектора, академических кругов, гражданского общества, а также представителей донорских организаций.

Среди участников дискуссии на мероприятии — профессор экономики Национального университета Монголии Отгонтөгс Банзрагч; Генеральный директор Bodhi Financial Advisory Services LLC Болормаа Лувсандорж; и генеральный директор Департамента исследований и статистики Банка Монголии Батдаваа Батмөнх. Они обсудили предстоящие задачи и возможности, которые могут помочь стране наметить путь к более устойчивому и справедливому росту.

«АБР рад собрать вместе столь выдающихся людей для обсуждения этой важной темы», - сказал Страновой директор АБР в Монголии Павит Рамачандран. «АБР находится в процессе подготовки новой Стратегии партнерства с Монголией, и наша цель будет заключаться в том, чтобы помочь монгольскому народу воспользоваться экономическими возможностями в будущем».

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