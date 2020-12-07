Число случаев коронавируса в Таджикистане превысило 12,4 тысячи

- Таджикистан, общество
- 9:24, 07 декабря 2020
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Также за 6 декабря 37 человек были выписаны из медучреждений после выздоровления, за сутки случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано, говорится в сообщении.
Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 12 428 человек, из них выздоровели 11 833 пациента или 95,2% инфицированных, скончались 87 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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