[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число случаев коронавируса в Таджикистане превысило 12,4 тысячи

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 6 декабря 37 человек были выписаны из медучреждений после выздоровления, за сутки случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано, говорится в сообщении.

Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 12 428 человек, из них выздоровели 11 833 пациента или 95,2% инфицированных, скончались 87 человек.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре пройдет в обычной обстановке, - организаторы
  • В России впервые за сутки выявили более 29 тыс. новых случаев коронавируса
  • Посол Таджикистана встретился с главой МВД Сирии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com