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  7 декабря 2020
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И.о. премьер-министра Кыргызстана посетит Ферганскую область Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  И.о. премьер-министра Кыргызстана Артем Новиков с рабочей поездкой посетит Баткенскую и Ошскую области, сообщила пресс-служба правительства КР.

7-9 декабря исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков с рабочей поездкой посетит Баткенскую и Ошскую области.

В рамках поездки Артем Новиков ознакомится с деятельностью промышленных объектов, примет участие в церемонии открытия аэропорта в городе Исфана, ознакомится с ходом строительства больницы в городе Кадамжай.

"Также в рамках рабочей поездки и.о. Премьер-министра примет участие в заседании Совета полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в приграничных областях и хокимов приграничных областей Республики Узбекистан, которое состоится 8 декабря текущего года в городе Фергана Республики Узбекистан", - отмечается в сообщении.

В завершение поездки Артем Новиков ознакомится с деятельностью контрольно-пропускного пункта «Иркештам».

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