В Монголии выявили рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки

- Монголия, общество
- 9:27, 07 декабря 2020
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- Обновлено: 9:33, 07 декабря 2020 КыргызчаEnglish
CentralAsia (MNG) - Суточный прирост новых случаев коронавируса в Монголии впервые превысил 30 человек. За прошедшие сутки в Монголии зафиксировали 38 новых зараженных, сообщает оперативный штаб Минздрава страны.
За прошедшие сутки в масштабах страны был проведен 23 341 ПЦР тест.
Новые случаи были выявлены в Улан-Баторе и 3-х аймаках Монголии:
- Улан-Батор — 32;
- Сэлэнгэ — 2;
- Дорноговь — 3;
- Орхон — 1.
Таким образом, количество заболевших коронавирусом в Монголии достигло 887 человек. В настоящее время продолжается лечение 494 пациента с коронавирусом.
Коронавирус в Монголии
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