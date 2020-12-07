В Монголии выявили рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки

CentralAsia (MNG) - Суточный прирост новых случаев коронавируса в Монголии впервые превысил 30 человек. За прошедшие сутки в Монголии зафиксировали 38 новых зараженных, сообщает оперативный штаб Минздрава страны.

За прошедшие сутки в масштабах страны был проведен 23 341 ПЦР тест.

Новые случаи были выявлены в Улан-Баторе и 3-х аймаках Монголии:

- Улан-Батор — 32;

- Сэлэнгэ — 2;

- Дорноговь — 3;

- Орхон — 1.

Таким образом, количество заболевших коронавирусом в Монголии достигло 887 человек. В настоящее время продолжается лечение 494 пациента с коронавирусом.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения