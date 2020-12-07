В Туркменистане всем первоклассникам подарят на Новый год компьютеры

CentralAsia (TM) - Первоклассникам в Туркменистане подарят на Новый год компьютеры. Об этом было заявлено на заседании Кабинета Министров, сообщает Туркменпортал.



«Глава государства поручил вице-премьеру М.Гелдиныязову в торжественной обстановке организовать вручение первоклассникам новых компьютеров в качестве Новогоднего подарка», – говорится в официальном материале Государственного информагентства.

Сообщается, что компьютеры для первоклассников произведены на местном предприятии «Agzybirlik tilsimaty». Загруженная в них программа выполняет различные обучающие функции и располагает тремя языковыми версиями: туркменской, русской и английской.