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  7 декабря 2020
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В Туркменистане всем первоклассникам подарят на Новый год компьютеры

CentralAsia (TM) -  Первоклассникам в Туркменистане подарят на Новый год компьютеры. Об этом было заявлено на заседании Кабинета Министров, сообщает Туркменпортал.

«Глава государства поручил вице-премьеру М.Гелдиныязову в торжественной обстановке организовать вручение первоклассникам новых компьютеров в качестве Новогоднего подарка», – говорится в официальном материале Государственного информагентства.

Сообщается, что компьютеры для первоклассников произведены на местном предприятии «Agzybirlik tilsimaty». Загруженная в них программа выполняет различные обучающие функции и располагает тремя языковыми версиями: туркменской, русской и английской.

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