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  7 декабря 2020
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На утро 7 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 712 человек. Всего — 136 983

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 712 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 7 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 106;

- Восточно-Казахстанская область - 100;

- Костанайская область - 77;

- Северо-Казахстанская область - 68;

- город Нур-Султан - 67;

- город Алматы - 67;

- Акмолинская область - 60;

- Западно-Казахстанская область - 43;

- Атырауская область - 29;

- Алматинская область - 28;

- Карагандинская область - 28;

- Жамбылская область - 16;

- Актюбинская область - 10;

- Мангистауская область - 5;

- Туркестанская область - 4;

- город Шымкент - 2;

- Кызылординская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 136 983 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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