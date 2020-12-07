На утро 7 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 712 человек. Всего — 136 983

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 712 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 7 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 106;
- Восточно-Казахстанская область - 100;
- Костанайская область - 77;
- Северо-Казахстанская область - 68;
- город Нур-Султан - 67;
- город Алматы - 67;
- Акмолинская область - 60;
- Западно-Казахстанская область - 43;
- Атырауская область - 29;
- Алматинская область - 28;
- Карагандинская область - 28;
- Жамбылская область - 16;
- Актюбинская область - 10;
- Мангистауская область - 5;
- Туркестанская область - 4;
- город Шымкент - 2;
- Кызылординская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 136 983 случая заражения коронавирусом.