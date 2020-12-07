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  7 декабря 2020
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На Камчатке женщину из Узбекистана обвиняют в заказе убийства знакомой
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  На Камчатке завершено расследование дела против предпринимательницы – уроженки Узбекистана, которая заказала убийство 53-летней знакомой. Как сообщили в правоохранительных органах, сейчас женщину обвиняют в приготовлении к организации убийства по заказу.

По данным следствия, в период с июня по октябрь, обвиняемая, испытывая чувство личной неприязни к знакомой, из-за того, что та по ее мнению разместила в мессенджерах листовки с изображением обвиняемой и надписью «Осторожно Мошенница!! Находится в розыске», решила совершить её убийство.

С этой целью злоумышленница обратилась к своему знакомому, предложив ему совершить убийство женщины за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Мужчина согласился, после чего обвиняемая передала ему часть денежного вознаграждения в размере 35 тысяч рублей и сообщила ему сведения о возможных местах нахождения своей жертвы, маршрутах её передвижения и иные личные данные потерпевшей.

Но в итоге мужчина не пошел на преступление, но заглянул в полицию, где все рассказал. Дальше за женщиной следили. Она передала еще часть суммы и потребовала доказательств убийства. Преступление было инсценировано, после чего ее задержали.

Обвиняемая сейчас в СИЗО, вскоре ей предстоит предстать перед судом.

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