Трамп провел первый митинг после проигрыша на выборах

CentralAsia (CA) - В городе Валдоста в штате Джорджия Дональд Трамп провел первый митинг после проигрыша на президентских выборах.

В своей речи, действующий глава государства заявил толпе сторонников, что все еще может победить на выборах.

«Они пошли на мошенничество и фальсификации на наших президентских выборах, но мы все равно их выиграем», - сказал Трамп, обращаясь к собравшимся.