S&P оценило кредитный рейтинг Узбекистана с «негативным» прогнозом

CentralAsia (UZ) - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Республики Узбекистан по обязательствам в национальной и иностранной валютах "ВВ-/В". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз по рейтингам остается "негативным".

Негативный прогноз отражает возможность того, что внешний долги долг расширенного правительства Узбекистана могут продолжить быстро увеличиваться.

S&P может понизить рейтинги Узбекистане в ближайшие 12 месяцев, если будет полагать, что быстрый рост внешнего долга правительства, наблюдавшийся в последние годы, не замедлится в соответствие с ожиданиями агентства, например, если текущие потребности в инвестициях приведут к большему, чем ожидалась, дефициту бюджета или внешнему дефициту.

"Мы можем подтвердить рейтинги, если темпы роста внешнего долга или долга расширенного правительства замедлятся в среднесрочной перспективе в соответствии с ожиданиями нашего базового сценария по мере ускорения роста экономики и увеличения поступлений по счету текущих операций (СТО), что позволит смягчить давление со стороны дополнительных внешних заимствований", - говорится в сообщении S&P.