За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровел еще 621 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 621 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 120 799 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 15 353;
- Алматы - 14 960;
- Восточно-Казахстанская область - 11 991;
- Атырауская область - 11 396;
- Карагандинская область - 10 758;
- Западно-Казахстанская область - 7422;
- Северо-Казахстанская область - 6520;
- Павлодарская область - 5411;
- Алматинская область - 5280;
- Шымкент - 5233;
- Акмолинская область - 4548;
- Костанайская область - 4302;
- Жамбылская область - 4232;
- Туркестанская область - 3414;
- Мангистауская область - 3383;
- Актюбинская область - 3327;
- Кызылординская область - 3269.
Коронавирус в Казахстане
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