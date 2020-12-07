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  7 декабря 2020
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровел еще 621 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 621 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 120 799 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 15 353;

- Алматы - 14 960;

- Восточно-Казахстанская область - 11 991;

- Атырауская область - 11 396;

- Карагандинская область - 10 758;

- Западно-Казахстанская область - 7422;

- Северо-Казахстанская область - 6520;

- Павлодарская область - 5411;

- Алматинская область - 5280;

- Шымкент - 5233;

- Акмолинская область - 4548;

- Костанайская область - 4302;

- Жамбылская область - 4232;

- Туркестанская область - 3414;

- Мангистауская область - 3383;

- Актюбинская область - 3327;

- Кызылординская область - 3269.

Коронавирус в Казахстане
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