В Молдавии прошла демонстративная акция с требованием отставки правительства

- Азия и мир, общество
- 10:37, 07 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Тысячи жителей Кишинева собрались на митинг с требованиями отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.
Как сообщает телеканал Euronews, поводом к протестам послужило принятие депутатами закона о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президента под контроль парламента, где большинство - сторонники действующего президента Игоря Додона.
Избранная главой государства Майя Санду обвинила Игоря Додона в «попытке узурпировать власть» с помощью правительства и парламента.
«Это парламентское большинство — позорно, оно принимает законы с нарушением конституции», - заявила Санду. Во втором туре президентских выборов Санду, лидер проевропейской партии действия и солидарности, победила Додона с отрывом в 15,5%.