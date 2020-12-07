Монголия совершит несколько чартерных рейсов в декабре

CentralAsia (MNG) - Монголия запланировала несколько чартерных рейсов на декабрь, чтобы вернуть на родину граждан, застрявший в других странах из-за пандемии.

С соответствующим докладом выступил генеральный директор Консульского департамента МИД Л.Мөнхтушиг.

«В связи с пандемией в Монголии чартерные рейсы были отменены Государственной чрезвычайной комиссией в ноябре. В результате мы получили сообщения о том, что граждане, которые собирались вернуться домой, столкнулись с некоторыми трудностями», - сказал он.

Через посольства решены проблемы 100 граждан из 17 стран мира. Срочное обратное обращение подали 2154 гражданина Монголии. В связи с этим на декабрь запланировано несколько чартерных рейсов, которые будут выполнены после подготовки мест для изоляции.

Запросы от граждан поступают из:

Европы — 647;

Азии — 1113;

Австралии — 110;

Африки — 4.

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