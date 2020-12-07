Журнал Time назвал 2020 год худшим годом в истории

CentralAsia (CA) - Американский журнал Time признал 2020 год худшим в истории и поместил на обложку цифру 2020, перечеркнутую красным крестом.

В публикации, посвященной обложке, работающий в журнале кинокритик Стефани Захарек пишет, что в мировой истории бывали и худшие годы. Но подавляющему большинству из живущих сегодня людей сравнить 2020-й просто не с чем.

«Вам должно быть больше 100 лет, чтобы помнить о разрушениях Первой мировой войны и пандемии гриппа 1918 года; примерно 90 лет, чтобы иметь представление о лишениях, вызванных Великой депрессией; и 80 лет, чтобы сохранить память о Второй мировой войне и ее ужасах», — говорится в статье.

«Большинство из нас, живущих сегодня, не видели ничего подобного.Большинство из нас не могли к этому подготовиться: к стихийным бедствиям, подтверждающим, насколько мы предали природу; к выборам, основанным на фантазиях; и к вирусу, который, возможно, возник из-за летучей мыши только для того, чтобы перевернуть жизнь практически всех людей на планете и привести к смерти примерно 1,5 млн человек по всему миру», — написала Зачарек.

При этом, по мнению автора материала, в американской и мировой истории были годы и похуже, чем 2020-й, но в живых осталось мало людей, которые видели две мировые войны, пандемии гриппа и Великую депрессию.