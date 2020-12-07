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  7 декабря 2020
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Видео — В Чечне похоронили обезглавившего французского учителя террориста

CentralAsia (CA) -  В селе Шалажи Урус-Мартановского района Чеченской Республики похоронили Абдуллаха Анзорова, обезглавившего французского учителя Самюэля Пати.

По данным СМИ, тело Анзорова, застреленного при попытке задержания полицейскими, было доставлено из Франции 5 декабря. В церемонии прощания приняли участие около 200 человек; в село, где проходили похороны, пускали только местных жителей. Для охраны порядка были выставлены 65 сотрудников полиции.

16 октября в пригороде Парижа обезглавили преподавателя истории и географии, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийцей оказался 18-летний россиянин чеченского происхождения. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее «исламистским терактом».

Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

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