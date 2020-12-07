[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 74 053

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 7 декабря года количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 74 053 (+149).

По данным Минздрава, новые случаи заболеваний выявлены в семи областях. При этом только в столице страны выявлено 105 новых случаев из 149.

Всего выздоровели к этому дню 71 315 (+142) человек, показатель выздоровления составляет 96%.

Из 2127 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 179 находятся в тяжёлом состоянии, а 33 - в критическом.

Новости по теме:

print
  • Посол Таджикистана встретился с главой МВД Сирии
  • Премьер-министру Армении Пашиняну предъявили ультиматум
  • В Молдавии прошла демонстративная акция с требованием отставки правительства


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com