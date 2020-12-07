Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 74 053

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 7 декабря года количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 74 053 (+149).

По данным Минздрава, новые случаи заболеваний выявлены в семи областях. При этом только в столице страны выявлено 105 новых случаев из 149.

Всего выздоровели к этому дню 71 315 (+142) человек, показатель выздоровления составляет 96%.

Из 2127 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 179 находятся в тяжёлом состоянии, а 33 - в критическом.