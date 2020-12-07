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  7 декабря 2020
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Британский онколог рассказал, какую смертельную болезнь маскируют симптомы коронавируса

CentralAsia (CA) -  Симптомы коронавируса COVID-19 маскируют самую смертельную болезнь — рака легких, заявил в интервью The Sun глава британской ассоциации по борьбе с раком легких Роберт Ринтул.

По его словам, рак легких, от которого ежегодно умирает более 35 300 британцев, имеет очень похожие симптомы с коронавирусом.

Наиболее частыми симптомами рака легких являются постоянный кашель, инфекция грудной клетки, одышка, боль в груди, усталость и отсутствие аппетита. Эти симптомы похожи на симптомы COVID-19, и пациенты часто думают, что у них коронавирус, что препятствует ранней диагностике рака, говорит врач.

Основными сигналами рака легких, по данным ассоциации являются:

- затяжной кашель, который усиливается;

- инфекция грудной клетки;

- кашель с кровью;

- боль при дыхании или кашле;

- сильная одышка;

- постоянная усталость или недостаток энергии;

- потеря аппетита или необъяснимая потеря веса

Между симптомами коронавируса и раком легких есть некоторые ключевые различия, которые вызывают респираторный дистресс.

«Сухой кашель с одышкой, лихорадкой, болями в мышцах и потерей обоняния и вкуса вполне может быть коронавирусом, однако, если у вас непрекращающийся кашель по непонятным причинам в течение трех или более недель, возможно, вы немного похудели, чувствуете усталость, кашляете с кровью или получаете повторные инфекции грудной клетки — это может быть рак легких», - пояснил Ринтул.

Особенности симптомов, более типичные для COVID-19, включают потерю обоняния или вкуса, мышечные боли, лихорадку и гриппоподобные симптомы в течение одной или двух недель.

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