Британский онколог рассказал, какую смертельную болезнь маскируют симптомы коронавируса

CentralAsia (CA) - Симптомы коронавируса COVID-19 маскируют самую смертельную болезнь — рака легких, заявил в интервью The Sun глава британской ассоциации по борьбе с раком легких Роберт Ринтул.



По его словам, рак легких, от которого ежегодно умирает более 35 300 британцев, имеет очень похожие симптомы с коронавирусом.



Наиболее частыми симптомами рака легких являются постоянный кашель, инфекция грудной клетки, одышка, боль в груди, усталость и отсутствие аппетита. Эти симптомы похожи на симптомы COVID-19, и пациенты часто думают, что у них коронавирус, что препятствует ранней диагностике рака, говорит врач.



Основными сигналами рака легких, по данным ассоциации являются:



- затяжной кашель, который усиливается;



- инфекция грудной клетки;



- кашель с кровью;



- боль при дыхании или кашле;



- сильная одышка;



- постоянная усталость или недостаток энергии;



- потеря аппетита или необъяснимая потеря веса



Между симптомами коронавируса и раком легких есть некоторые ключевые различия, которые вызывают респираторный дистресс.



«Сухой кашель с одышкой, лихорадкой, болями в мышцах и потерей обоняния и вкуса вполне может быть коронавирусом, однако, если у вас непрекращающийся кашель по непонятным причинам в течение трех или более недель, возможно, вы немного похудели, чувствуете усталость, кашляете с кровью или получаете повторные инфекции грудной клетки — это может быть рак легких», - пояснил Ринтул.



Особенности симптомов, более типичные для COVID-19, включают потерю обоняния или вкуса, мышечные боли, лихорадку и гриппоподобные симптомы в течение одной или двух недель.