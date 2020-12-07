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  7 декабря 2020
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Казахстан увеличивает количество авиарейсов в Узбекистан, сокращая их в Турцию

CentralAsia (UZ) -  Казахстан сокращает авиарейсы в Турцию и наращивает число полетов в Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Учитывая предложения Министерства здравоохранения РК и эпидемиологическую ситуацию в стране, с 10 декабря 2020 года количество рейсов, выполняемых между авиакомпаниями Казахстана и Турции, сокращается в два раза - с 20 до 10 в неделю. Такое решение приняла Межведомственная комиссия, отметили в министерстве РК.

Соблюдая санитарно-эпидемиологические требования двух стран, рейсы будут выполняться согласно расписанию, опубликованному на официальном сайте авиакомпаний. Об изменениях в расписании рейсов из Казахстана и Турции можно узнать в справочных бюро авиакомпаний или в специальных кассах, где продают билеты.

«Наряду с этим, с 10 декабря возобновляются авиарейсы между Нур-Султаном и Ташкентом. Самолеты между двумя странами будут летать два раза в неделю. Рейсы будут выполняться авиакомпаниями Air Astana (по четвергам) и Uzbekistan Airways (по вторникам)», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее были возобновлены перелеты между Алматы и Ташкентом.

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