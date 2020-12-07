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  7 декабря 2020
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В Индии зафиксирована вспышка неизвестной болезни. Пациенты жалуются на головокружение, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь

CentralAsia (CA) -  В штате Андхра-Прадеш в Индии более 350 человек попали в больницу из-за вспышки неизвестного заболевания, один человек умер. Об этом говорится в сюжете India TV.

Пациентов госпитализировали с жалобами на головокружение и эпилепсию, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь.

Медики пока не смогли установить причину внезапного заболевания, хотя провели анализы крови и компьютерную томографию мозга. Анализ спинномозговой жидкости также оказался нормальным. Возможно, причину помогут обнаружить результаты бактериологического посева.

По данным медиков, более 180 человек уже выписали из больницы, около 160 остаются на лечении.

Для установления причины заболевания в город направили бригады врачей из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук.

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