Чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре пройдет в обычной обстановке, - организаторы

CentralAsia (CA) - Чемпионат мира по футболу в 2022 году, который должен состоится в Катаре, пройдет в «совершенно нормальной» обстановке, рассчитывают организаторы турнира.

Появление и скорое производство вакцин от коронавируса — это «определенно хорошие новости», заявил председатель организационного комитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер, передает телеканал Deutsche Welle.

«Катар с нетерпением ожидает возможности принять болельщиков и провести нормальное и успешное мировое футбольное первенство», - сказал он.

Планируется, что чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Соревнование впервые пройдет на Ближнем Востоке. Действующим чемпионом мира является Франция, победившая на ЧМ-2018 в России.

Пандемия отразилась на проведении крупных спортивных мероприятий, отмечает телеканал. Так, в 2020 году были отменены многие известные марафоны, летние Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу были перенесены на 2021-й, а текущий чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1 начался на 4 месяца позже.

