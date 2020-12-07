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  7 декабря 2020
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Посол Таджикистана встретился с главой МВД Сирии

CentralAsia (TJ) -  В Дамаске министр внутренних дел Сирийской Арабской Республики генерал Мухаммад Халид Рахмун принял посла Таджикистана в Государстве Кувейт Зубайдулло Зубайдзода.

Как сообщает пресс-служба МИД РТ, в ходе встречи были рассмотрены вопросы репатриации граждан Таджикистана из Сирии, налаживания сотрудничества между министерствами внутренних дел двух стран, в частности в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также обмена визитами представителей правоохранительных органов.

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