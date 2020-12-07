Посол Таджикистана встретился с главой МВД Сирии

- Таджикистан, общество
- 12:57, 07 декабря 2020
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CentralAsia (TJ) - В Дамаске министр внутренних дел Сирийской Арабской Республики генерал Мухаммад Халид Рахмун принял посла Таджикистана в Государстве Кувейт Зубайдулло Зубайдзода.
Как сообщает пресс-служба МИД РТ, в ходе встречи были рассмотрены вопросы репатриации граждан Таджикистана из Сирии, налаживания сотрудничества между министерствами внутренних дел двух стран, в частности в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также обмена визитами представителей правоохранительных органов.
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