Посол Таджикистана встретился с главой МВД Сирии

CentralAsia (TJ) - В Дамаске министр внутренних дел Сирийской Арабской Республики генерал Мухаммад Халид Рахмун принял посла Таджикистана в Государстве Кувейт Зубайдулло Зубайдзода.



Как сообщает пресс-служба МИД РТ, в ходе встречи были рассмотрены вопросы репатриации граждан Таджикистана из Сирии, налаживания сотрудничества между министерствами внутренних дел двух стран, в частности в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также обмена визитами представителей правоохранительных органов.



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