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  7 декабря 2020
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Монголия приняла участие в Международном фестивале еды во Вьетнаме

CentralAsia (MNG) -  Посольство Монголии во Вьетнаме приняло участие в мероприятии «Международный кулинарный фестиваль - 2020», которое состоялось в Ханое 6 декабря.

На мероприятии сотрудники посольства представили национальные продукты питания и продукты Монголии и продвигали страну. Монгольские студенты во Вьетнаме приняли активное участие в мероприятии, а на церемонии открытия исполнили народный танец «Легенда», получивший высокую оценку публики.

Мероприятие ежегодно организует Министерство иностранных дел Вьетнама. В этом году в мероприятии приняли участие посольства 40 стран, в том числе Индонезии, Малайзии, России, Франции, Швейцарии, Сингапура и Индии, а также 110 вьетнамских предприятий.


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