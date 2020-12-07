Узбекистан предложил России совместно производить вакцины от коронавируса

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана предложили инвесторам из России создать производство иммунобиологических вакцин, в том числе против коронавируса COVID-19, на базе фармацевтического кластера в Ташкенте, сообщило РИА Новости, ссылаясь на представителя агентства по развитию фармацевтической промышленности РУз.

"Агентство предложило инвесторам из России реализовать проект по производству иммунобиологических вакцин, в том числе российских вакцин от коронавируса", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что данное предложение прозвучало в в минувшую пятницу в ходе "круглого стола" между деловыми кругами двух стран. Мероприятие было организовано в рамках визита министра торговли и промышленности РФ Дениса Мантурова в Узбекистан.

Представитель агентства сообщил, что производство планируется разместить на территории Tashkent Pharma Park в столице Узбекистана. В соответствии с бизнес-планом узбекской стороны, к апрелю 2021 года планируется подготовить ТЭО проекта, а в июне будущего года – начать его реализацию.

Ранее директор фармагентства Узбекистана Сардор Кариев заявлял в интервью телеканалу "Узбекистан 24", что власти страны намерены создать собственную производственную площадку по выпуску вакцин, в том числе против COVID-19. В соответствии с постановлением президента республики Шавката Мирзиеева стоимость проекта составляет 53 миллиона долларов.

Российский министр Мантуров в минувшую пятницу лично доставил в столицу Узбекистана 100 доз вакцин "Cпутник V" против коронавируса. Образцы переданы узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Представитель службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана сообщил, что власти в ближайшее время примут решение по использованию полученной партии.



Ранее министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев сообщал журналистам, что ведомство рассчитывает в конце 2020 - начале 2021 года приступить к клиническим испытаниям "Спутника V". По его словам, минздрав в ходе переговоров с Российским фондом прямых инвестиций запросил 500 доз этой вакцины. По расчетам СЭС, власти страны планируют к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.

Узбекская сторона намерена провести третью, последнюю фазу испытаний вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.