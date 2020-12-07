В России число зараженных коронавирусом приблизилось к 2,5 млн

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрировано 28 142 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 7 декабря сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно 5789 (20,6%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в стране нарастающим итогом выявлено 2 488 912 случаев коронавируса.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 79,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 448 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 539 344 человека.