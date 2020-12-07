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  7 декабря 2020
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В России число зараженных коронавирусом приблизилось к 2,5 млн

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России зарегистрировано 28 142 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 7 декабря сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно 5789 (20,6%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в стране нарастающим итогом выявлено 2 488 912 случаев коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 79,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 448 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 539 344 человека.

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