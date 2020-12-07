В России за сутки число жертв коронавируса увеличилось на 456 человек
- Азия и мир, общество
- 14:01, 07 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 456 человек, сообщает оперативный штаб.
Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Москве - 76, Московской области - 31 и Санкт-Петербурге - 31.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 43 597 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,4 млн человек, из них выздоровели 1,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 539 344 пациента.