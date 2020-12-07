В России за сутки число жертв коронавируса увеличилось на 456 человек

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 456 человек, сообщает оперативный штаб.



Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Москве - 76, Московской области - 31 и Санкт-Петербурге - 31.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 43 597 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,4 млн человек, из них выздоровели 1,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 539 344 пациента.