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  7 декабря 2020
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В России за сутки число жертв коронавируса увеличилось на 456 человек

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 456 человек, сообщает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Москве - 76, Московской области - 31 и Санкт-Петербурге - 31.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 43 597 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,4 млн человек, из них выздоровели 1,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 539 344 пациента.

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